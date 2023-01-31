أكثر من مليون زائر لمعرض القاهرة للكتاب.. ويبدأ فعاليات اليوم السادس

بدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 54 في استقبال زواره خلال يومه السادس على التوالي، بعدما تخطى عدد رواده على مدار أيامه الماضية المليون زائر.

وينظم المعرض، اليوم الثلاثاء، فعاليات متنوعة، حيث يقدم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، على مدار اليوم، بقاعاته المختلفة، ما بين ندوات متخصصة في مجالات الأدب والتراث، وغيرها.

واصطف المواطنون في طوابير منظمة أمام بوابات دخول المعرض، وواصلت فرق العاملين والمتطوعين تسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى المعرض بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، والتي تستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في المعرض هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ54، أمس الاثنين، إقبال كيبر من الجمهور، لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المقدمة، إلى جانب إقتناء الكتب، والمؤلفات المعروضة سواء من أجنحة وزارة الثقافة، أو دور النشر المشاركة والتي يبلغ عددها 1047، من 53 دولة مختلفة.

ويعطي الإقبال على معرض القاهرة للكتاب دلائل على استمرار صناعة النشر، وعلى أهمية الكتاب والقراءة موجودة، ويعكس ذلك الإقبال الكبير من الأسر المصرية وأبنائها على تفقد المعرض ومؤلفاته والأنشطة بداخله، مقدار ما يتمتع به الشعب المصري من وعي ثقافي ملحوظ.