الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«نيكي» الياباني يغلق على تراجع مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

المؤشر نيكي
المؤشر نيكي

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وفي ظل نتائج أعمال للشركات أظهرت توجهات متباينة.
وهبط نيكي 0.39 بالمئة منهيا التعاملات عند 27327.11 نقطة بعد أن بدأ الجلسة على ارتفاع.

وحقق المؤشر مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.72 بالمئة في أفضل أداء شهري منذ أكتوبر.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 1975.27 نقطة. 

ومن بين البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع قراءات بشأن ثقة المستهلكين والإنفاق على التشييد والبطالة وهي عوامل من المتوقع أن تؤثر على ما إذا كان المركزي الأمريكي سينهي عمليات رفع أسعار الفائدة في مارس.
ومن بين أداء الأسهم اليابانية المنفردة في جلسة اليوم، خسر سهم كانون 1.85 بالمئة، بعد أن أصابت توقعات الأرباح التشغيلية السنوية لشركة صناعة الكاميرات المستثمرين بالإحباط.
لكن سهم أورينتال لاند قفز 3.45 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المشغلة لمنتجع ديزني طوكيو توقعاتها لصافي الأرباح السنوية.
كما ارتفع سهم نيسان موتور 2.07 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات اليابانية وشريكتها الفرنسية رينو هيكلة جذرية لتحالفهما المستمر منذ أكثر من عقدين، بما وضع الشركتين على قدم
المساواة.
وخسر قطاع البنوك 2.28 بالمئة مما جعله الأسوأ أداء من بين القطاعات الفرعية وتلاه قطاع شركات التنقيب عن النفط الذي نزل بنسبة 1.83 بالمئة.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير دولية عن تباين أداء الأسهم الأمريكية على مدار الأسبوع على خلفية إعلان الشركات عن نتائج متفاوتة لأرباحها الفصلية، وميل تصريحات المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، وكذلك صدور بيانات اقتصادية متباينة. 

وسيطرت على المستثمرين حالة قلق بشأن حدوث انكماش سريع في قطاعي الصناعة والتجزئة، والذي قد يشير إلى حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع، ما دفع المستثمرين إلى تسعير اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة التشديد النقدي، والتي استفادت منه القطاعات التكنولوجية الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة.

المؤشر نيكي الياباني نيكي الياباني المؤشر نيكي المركزي الأمريكي السياسة النقدية

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وائل لطفي

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