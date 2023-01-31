الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد»: تقلبات في الطقس بداية من اليوم الثلاثاء

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وقالت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تشهد تغيرات في الحالة الجوية مع بعض التقلبات الجوية بداية من اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على  أنحاء الجمهورية كافة.

وأضافت أن البلاد تتأثر بمصادر كتل هوائية مختلفة معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ، مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، كما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ملحوظاً للغاية.

ولفتت إلى نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية لتصل سرعتها ما بين الـ 30 إلى 40 كيلو متر/الساعة، مشيرة إلى أن ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس لنبدأ الشعور بأجواء الشتوية فيما تنخفض درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن أغلب المناطق في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد تشهد أجواء مائلة للبرودة خلال فترات النهار، وعلي جنوب الصعيد وجنوب سيناء أجواء دافئة، ولكن خلال فترات الليل خاصة مع الساعات الليل المتأخر والصباح الباكر يزيد من الإحساس بأجواء شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية؛ بسبب انخفاض في درجات الحرارة مع وجود نشاط رياح لتؤدي إلى أقل من درجات الحرارة المعلنة.

ونوهت بأن هناك فرصاً لسقوط الأمطار لتزيد على المناطق الساحلية ستكون أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري مرورا بـ"مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية"، وهناك احتمالية أن تغزو الأمطار محافظة "الإسكندرية والبحرية وكفر الشيخ"، بالإضافة إلى امتداد الأمطار للمناطق الداخلية من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية لتمتد خفيفة في بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

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