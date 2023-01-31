الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. البرلمان يناقش اتفاقيتين و18 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).

كما ينظر المجلس خلال الجلسة أيضا 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب ومن المقرر أن يقوم المجلس باحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء بها من توصيات.

الثروة الحيوانية الاقتراحات والشكاوى الدكتور حنفي جبالي الزراعة والري العلاقات الخارجية المستشار الدكتور حنفي جبالي الموارد المائية والري

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