الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أبرزهم سافيو وشادى حسين.. كولر يستبعد خماسى من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

كريستو
كريستو

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد خمس لاعبين من قائمة الفريق التي تشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب.

واختار كولر الخماسي مصطفى مخلوف، وشادي حسين، وأيمن أشرف، ومحمد الضاوي، "كريستو وبرونو سافيو، لاستبعادهم من قائمة الفريق في المونديال.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مدينة تطوان المغربية في الثالثة عصر غد الثلاثاء للمبيت في مدينة طنجة، استعدادًا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. 

وتصل بعثة الفريق إلى مدينة طنجة التي تبعد ساعتين تقريبًا عن مدينة تطوان التي يقيم بها الفريق حاليًّا للمبيت هناك والاستعداد للمباراة الافتتاحية في مشوار الفريق بالمونديال. 

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، اليوم الإثنين، في إنهاء مارسيل كولر، المدير الفني، المران الأساسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب. 

وقلص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة، واستكمل اللاعبون جانبًا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة. 

وعقد كولر صباح اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة تطوان بالمغرب، وحرص كولر على عرض مزيد من الفيديوهات لفريق أوكلاند سيتي، وتحدث الجهاز الفني مع لاعبيه حول نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، وذلك في إطار الاستعدادات وتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية. 

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقيد مسؤولو النادي الأهلي اليوم اللاعب الجزائري أحمد قندوسي فى اتحاد الكرة بقائمته المحلية، وكان الأهلي قد تعاقد مع قندوسي قبل عدة أيام لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.

كولر شادي حسين سافيو كريستو الاهلى

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