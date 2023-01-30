الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الدين لله

طه الرشيدي وكيلًا  للدراسات العليا والبحوث بكلية الشريعة والقانون بدمنهور

أختيار طه الرشيدي
أختيار طه الرشيدي وكيلًا  للدراسات العليا والبحوث

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور طه السيد الرشيدي، أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر؛ وكيلًا للدراسات العليا والبحوث بالكلية.

وتدرج وكيل كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا والبحوث جامعة الأزهر بدمنهور الجديد في التعليم الأزهري، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور عام 1990م، ثم عمل بقطاع المعاهد بالأزهر الشريف، ثم عين أمينا للفتوى ومستشارًا لفضيلة المفتي بدار الافتاء عام 2000م - 2003م، ثم عمل بالمكتب الفني لوزير العدل عام 2004م وبدأ مشوار الدراسات العليا.

وحصل على درجة التخصص (الماجستير) وعين مدرسًا مساعدًا تخصص القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور، ثم استكمل مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في السياسة الشرعية (تخصص جنائي) وعين مدرسًا بقسم القانون العام، ورقي بعد ذلك إلى درجة أستاذ مساعد، حتى حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية، فعين رئيسًا لقسم القانون العام بالكلية. 

وشارك وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور الجديد في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) في مجال القانون الجنائي، وأثرى المكتبة القانونية والشرعية بعديد من المؤلفات القانونية المقارنة بالفقه الإسلامي التي تدرس في جامعة الأزهر وجامعات المملكة العربية السعودية.

اختيار الرشيدي وكيلا الدراسات العليا

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