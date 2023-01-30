الخارجية: إطلاق مفوضية اقتصادية بين مصر وأمريكا خلال الربع الأول من 2023

قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ووزير خارجيتها تحرص دائما على التشاور والاستماع لرؤية مصر، والتنسيق معها باعتبار أن الولايات المتحدة عنصر فاعل وأساسي في دعم الاستقرار والسلام في هذه المنطقة.

تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر والمنطقة

وأضاف "أبو زيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الولايات المتحدة تدرك جيدًا تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على دول المنطقة وخاصة مصر، كما تحرص على تقديم الدعم لمصر في ظل هذه الأوضاع باعتبارها شريك اقتصادي.

وأشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، استعرض بشكل مستفيض تأثير أزمة الغذاء والطاقة والأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية في مصر، موضحًا أن ذلك كان دافعا للتحدث عن المفوضية الاقتصادية المشتركة، والمقرر تدشينها بين مصر والولايات المتحدة، وهناك إرادة سياسية لدى الطرفين لإنشاء هذه المفوضية خلال الربع الأول من العام الجاري، وستشكل إطارً جامعا لمناقشة ومتابعة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة العديدة، وبالتالي ستكون خطوة هامة للأمام في مجال تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح أن المفوضية عبارة عن إطار مؤسسي يدخل تحت مظلته كل مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة مثل مجالات التعليم والتكنولوجيا والصناعة وغيرها من المجالات التي تعتبر الإطار العام الذي يشرف على مسار التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.