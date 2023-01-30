الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نجم «الدوم» ابن الأزهر يغرد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

فارس مصطفى
فارس مصطفى

قدم نجم برنامج “الدوم” الحاصل على عضوية نقابة الموسيقيين والمشارك فى افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب،  باقة من أجمل الابتهالات والأناشيد الدينية التي جذبت جمهور المعرض.

وقال فارس مصطفى، ابن الأزهر الشريف والأقصر، خلال زيارته جناح الأزهر: “نشأت على حب الإنشاد الديني، والموشحات والقرآن الكريم، وبدأت فى الإنشاد الديني منذ سنوات مضت، وقررت أن أثقل موهبتي فالتحقت بمدرسة الإنشاد الدينى فى القاهرة بقيادة الشيخ محمود ياسين التهامى منذ عام مضي، واجتزت الإختبارات الأولى داخلها، وتخرجت منها، و قدمت لي المدرسة خلفية أكبر عن المقامات الصوتية في الارتجال والابتهال وعلمتني كيف أشكل صوتي، بجانب تلقى الموشحات الدينية من التراث لإحياء التراث الديني”.

وقدم نجم الابتهالات الصاعد فارس مصطفى، خلال زيارته لجناح الأزهر؛ العديد من الابتهالات والأناشيد الدينية التي أطربت أسماع جمهور معرض الكتاب ومنها أنشودة "قمر سيدنا النبي قمر"، و "برضاك ياخالقي" الأنشودة الشهيرة لأم كلثوم.

ويشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة بجناح خاص للعام السابع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، التي تأتي تحت شعار “على اسم مصر.. معًا نقرأ نفكر نُبدع”، والمقام في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس حتى السادس من فبراير المقبل.

جناح الأزهر برنامج الدوم عضوية نقابة الموسيقيين الرئيس عبد الفتاح السيسي الابتهالات والأناشيد الدينية جمهور معرض الكتاب

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