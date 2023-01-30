الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شقيقين متهمين بقتل سوداني بسبب هاتف مسروق بالعجوزة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس شقيقين متهمين بقتل شاب سوداني الجنسية بسبب هاتف مسروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت استعجال التحريات الأمنية حول الواقعة . 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بسرقة هاتف محمول وقاموا ببيعه للمجني عليه بمبلغ ٦٠٠ جنيه، لكن المجني عليه قام بدفع ١٠٠ فقط من أصل ٦٠٠ جنيه وأخبرهم أنه سيقوم بسداد باقي المبلغ على دفعات.

أضافت التحقيقات أن المتهم ماطل في سداد باقى المبلغ وحينما طالب المتهمين بدفع المبلغ امتنع المجني عليه عن السداد. 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا باستدراج المتهم بأحد المناطق بالعجوزة للمطالبة بالمبلغ وحينها نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحد المتهمين بإخراج سلاح أبيض وضرب المجني عليه على رأسه فأرداه قتيلا، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين.

النيابة حبس شقيقين متهمين قتل شاب سوداني هاتف مسروق

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