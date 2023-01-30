«اقتراحات النواب» تناقش طلبًا بشأن إنشاء مدارس فنية وتجارية في سوهاج

ناقشت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج ، بشان إعادة السماح بإنشاء المدارس الثانويه التجاريه بمركز المنشأة خاصة وبمحافظة سوهاج عامة.

جاء ذلك بحضورالدكتور احمد سامي نائب محافظ سوهاج والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة النعليم بسوهاج - مدير التخطيط بوزارة التربيه والتعليم.

وقالت النائبة رقية الهلالي في كلمتها، إنها تقدمت بهذا الاقتراح لحرصها الشديد على إيجاد الحل المناسب لتكدس الإعداد الكبيرة من الطلبه بالمدارس المختلفة نظرًا لزيادة عددهم وعدم إنشاء مدارس تجارية جديدة.

وعرضت نائبة سوهاج والأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، خلال كلمتها باجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب العديد من الحلول والتي جاءت علي النحو التالي:

1- السماح بانشاء المدارس التجارية الثانوية.

2- زيادة عدد المدارس الصناعية والفنيه و الفندقية لاستيعاب الطلبة والطالبات خارج المدارس الثانوية العامة.

3- إيجاد مدارس ملحقة بفترات دراسية كاملة بدلا من تقسيم الطلبة على المدارس الإعدادية والابتدائية.

4- تعديل المناهج التجاريه الثانويه لتناسب المقومات المطلوبه لهذه الفئة من الطلبه والاستفادة منهم بعد تخرجهم في الأماكن المناسبة.

وأوصت لجنة الاقترحات والشكاوى، بإعادة النظر في القرار الصادر بإيقاف إنشاء المدارس التجارية الجديدة وتقييم الموقف الخاص بهذه المدارس عامة، على أن يستكمل مناقشة الطلب بجلسة أخرى لدراسة القرار تفصيلا.