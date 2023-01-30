الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«اقتراحات النواب» تناقش طلبًا بشأن إنشاء مدارس فنية وتجارية في سوهاج

اقتراحات النواب تناقش
اقتراحات النواب تناقش طلب النائبة رقية الهلالي

ناقشت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم  من النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج ، بشان إعادة السماح بإنشاء المدارس الثانويه التجاريه بمركز المنشأة خاصة وبمحافظة سوهاج عامة.

جاء ذلك بحضورالدكتور احمد سامي نائب محافظ سوهاج والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة النعليم بسوهاج - مدير التخطيط بوزارة التربيه والتعليم.

وقالت النائبة رقية الهلالي في كلمتها، إنها تقدمت بهذا الاقتراح لحرصها الشديد على إيجاد الحل المناسب لتكدس الإعداد الكبيرة من الطلبه بالمدارس المختلفة نظرًا لزيادة عددهم وعدم إنشاء مدارس تجارية جديدة.

وعرضت نائبة سوهاج والأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، خلال كلمتها باجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب العديد من الحلول والتي جاءت علي النحو التالي:
1- السماح بانشاء المدارس التجارية الثانوية.
2- زيادة عدد المدارس الصناعية والفنيه و الفندقية  لاستيعاب الطلبة والطالبات خارج المدارس الثانوية العامة.
3- إيجاد مدارس ملحقة بفترات دراسية كاملة بدلا من تقسيم الطلبة على المدارس الإعدادية والابتدائية.
4- تعديل المناهج التجاريه الثانويه لتناسب المقومات المطلوبه لهذه الفئة من الطلبه والاستفادة منهم بعد تخرجهم في الأماكن المناسبة.
وأوصت لجنة الاقترحات والشكاوى، بإعادة النظر في القرار الصادر بإيقاف إنشاء المدارس التجارية الجديدة وتقييم الموقف الخاص بهذه المدارس عامة، على أن يستكمل مناقشة الطلب بجلسة أخرى لدراسة القرار تفصيلا.

اقتراحات النواب التربية والتعليم الثانوية التجارية المدارس الصناعية المدارس الفنية النائبة رقية الهلالي النائبة المهندسة رقية الهلالي بمحافظة سوهاج إنشاء مدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

ثلوج وأمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

ندوة ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن فى تل أبيب.. اجتماع مع نتنياهو وتأكيد دعم أمريكا لأمن إسرائيل

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟

بلينكن: مصر تلعب دورًا مهمًا لتحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين