الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف على ميعاد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

اعمال التصحيح
اعمال التصحيح

ميعاد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف.. واصلت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، والتي عقدت في الفترة من 18 إلى 25 يناير الجاري، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 61 ألف طالباً وطالبة  أمام  308 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف

قال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إنه تفقد مقار لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية قطاع " أ "بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بإجمالي ما يزيد عن 30 ألف طالبا وطالبة ويضم إدارات: بني سويف وببا واهناسيا  وقطاع"ب"بمدرسة جمال عبد الناصر بإجمالي ما يزيد عن 31 ألف طالبا وطالبة ويضم إدارات الواسطى و سمسطا وناصر و الفشن.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن اطمئن على انتظام منظومة العمل داخل كنترول الشهادة الاعدادية،وذلك من خلال تفقد وكيل الوزارة لحجرات لجنة النظام والمراقبة والحاسب الآلي والرصد والمراجعة ثم تفقد حجرات تقدير الدرجات والتي بدأت الخميس الماضى ،حيث تبادل وكيل الوزارة الحوار مع المعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات واستمع لمطالبهم و مقترحاته.

رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول برقم جلوس الطلاب

وأكد على توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم باستمرار كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملا ومراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب، وذلك مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة وعدم اصطحاب التليفون المحمول ، وعدم التدخين داخل اللجان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف

وللتعرف علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول فور ظهورها رسميا من هنا

http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx

اقرأ أيضاً

متاح الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2023

الإدارات التعليمية الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول بني سويف تقدير الدرجات جمال عبد الناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

بسبب الأهلى.. بند زملكاوى يعطل صفقة انتقال إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركى

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

ندوة ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقي ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى

بلينكن فى تل أبيب.. اجتماع مع نتنياهو وتأكيد دعم أمريكا لأمن إسرائيل