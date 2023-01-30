تعرف على ميعاد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ميعاد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف.. واصلت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، والتي عقدت في الفترة من 18 إلى 25 يناير الجاري، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 61 ألف طالباً وطالبة أمام 308 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بني سويف

قال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إنه تفقد مقار لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية قطاع " أ "بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بإجمالي ما يزيد عن 30 ألف طالبا وطالبة ويضم إدارات: بني سويف وببا واهناسيا وقطاع"ب"بمدرسة جمال عبد الناصر بإجمالي ما يزيد عن 31 ألف طالبا وطالبة ويضم إدارات الواسطى و سمسطا وناصر و الفشن.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن اطمئن على انتظام منظومة العمل داخل كنترول الشهادة الاعدادية،وذلك من خلال تفقد وكيل الوزارة لحجرات لجنة النظام والمراقبة والحاسب الآلي والرصد والمراجعة ثم تفقد حجرات تقدير الدرجات والتي بدأت الخميس الماضى ،حيث تبادل وكيل الوزارة الحوار مع المعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات واستمع لمطالبهم و مقترحاته.

وأكد على توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم باستمرار كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملا ومراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب، وذلك مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة وعدم اصطحاب التليفون المحمول ، وعدم التدخين داخل اللجان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف

وللتعرف علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول فور ظهورها رسميا من هنا

http://www.benisuef.gov.eg/Default.aspx