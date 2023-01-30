الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير في الشأن الأوروبي: آلاف الموظفين سيتظاهرون احتجاجًا على الأوضاع في بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا

قال خالد مصطفى، الخبير في الشئون الأوروبية، إن أزمة الطاقة والغاز تتفاقم يومًا بعد الآخر في أوروبا، حيث أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار وكميات الوقود المتواجدة بالعالم وبخاصة على القارة الأوروبية.

تظاهرات بريطانية

وأكد خالد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن حجم الدين الداخلي في بريطانيا تجاوز 3 مليون جنية استرليني، ولهذا فإن بريطانيا ليس لديها إمكانيات مالية لتنفيذ قرارات خاصة بزيادة رواتب موظفي الدولة.

وأضاف أن هناك العديد من الإضرابات التي قام بها العاملين بالقطاعات المختلفة ببريطانيا وبخاصة قطاع الصحة الذي يعاني بصورة كبيرة الآن، حيث يفتقر المواطن البريطاني الخدمة الصحية التي كانت بقدم له بجودة عالمية في السنوات الماضية.

تردي الأوضاع الاقتصادية البريطانية 

وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد خروج 100 ألف عامل ببريطانيا للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية ولكن في الحقيقية سيصل هذا العدد إلى 500 الف مواطن بريطاني بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بكافة القطاعات منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.

خالد مصطفى خبير في الشئون الأوروبية الحياة اليوم الحياة أزمة الطاقة

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