الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى فى المونديال.. الفريق يختتم تدريباته ظهر الغد استعدادًا لأوكلاند سيتى

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، اليوم الإثنين، في إنهاء  مارسيل كولر، المدير الفني، المران الأساسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وقلص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة. واستكمل اللاعبون جانبًا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة.

وعقد كولر صباح اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة تطوان بالمغرب. 

وحرص كولر على عرض مزيد من الفيديوهات لفريق أوكلاند سيتي، وتحدث الجهاز الفني مع لاعبيه حول نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، وذلك في إطار الاستعدادات وتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

مران الأهلي مونديال الاندية المغرب السويسري مارسيل كولر محمود الخطيب أوكلاند سيتي النيوزيلندي

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