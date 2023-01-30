روما: الانقسامات بشأن قضية الهجرة ليست في مصلحة أي دولة أوروبية

دعت إيطاليا اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى وحدة القرار إزاء قضية الهجرة غير الشرعية، منبهة إلى أن الانقسام الأوروبي بالخصوص ليس في مصلحة أي دولة عضو بالاتحاد.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بمقر رئاسة الوزراء الإيطالية (قصر كيجي): "إنه ليست من مصلحة أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الانقسام بشأن قضية مثل الهجرة؛ لأنها تخاطر بتقديم خدمة للمتاجرين بالأرواح البشرية".

وأضافت: "أعتقد أن لا أحد يريد ذلك ويستطيع تحمل عقباته"، مشددة على أن التصدي للهجرة غير النظامية هي "قضية أوروبية وتتطلب حلولا أوروبية".

بالتزامن، قال وزير الخارجية الإيطالي في تصريح للصحفيين على هامش حدث في فلورنسا، إن "على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر مشاركة بمجال حل مشكلة الهجرة".

وأضاف: "أن موضوع إدارة تدفقات الهجرة ستتم مناقشته في المجلس الأوروبي، فقد بدأت رئيسة الوزراء (ميلوني) سلسلة من الاجتماعات في أوروبا، واليوم نحظى بزيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ليرى كيف يمكن لأوروبا أن تسهم بحل هذه المشكلة".

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: "نحن نعمل مع بلدان منشأ المهاجرين لكل من طريقي البلقان والبحر الأبيض المتوسط​​".