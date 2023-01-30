الخارجية الفلسطينية تدين التفجير الإرهابى بمسجد فى باكستان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد بمدينة بيشاور في باكستان، وأسفر عن عشرات القتلي والجرحى.

وجددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، وقوف دولة فلسطين مع جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها في مواجهتها للإرهاب، وثقتها بقدرة باكستان، رئيسا وحكومة وشعبا، على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه.

كما تقدمت الخارجية الفلسطينية بالتعازي والمواساة للباكستان، رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

ارتفاع ضحايا تفجير مسجد باكستان إلى 33 قتيلا

وقتل 33 شخصاً على الأقل وأصيب حوالى 150 آخرين بجروح، معظمهم من عناصر الشرطة، في هجوم الإثنين على مسجد داخل المقر العام لشرطة بيشاور في شمال غرب باكستان.

ووقع الانفجار أثناء صلاة العصر، وأدى إلى تطايُر سقف وأحد جدران المسجد، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، الذي شاهد جرحى غطّتهم الدماء يخرجون من المسجد الذي لحقت به أضرار، وجثث قتلى يتم نقلها في سيارات الإسعاف.

وقال محمد إعجاز خان، رئيس شرطة بيشاور، لوكالة فرانس برس، إنّ 300 إلى 400 شخص يتواجدون عادة داخل المسجد في وقت الصلاة.

وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور لوكالة فرانس برس إنها "حالة طوارئ" مؤكدا ارتفاع حصيلة القتلى إلى 33.

وكان غلام علي حاكم ولاية خيبر بختونخوا وعاصمتها بيشاور قد صرح للصحافة، "قُتل حتى الآن 28 شخصاً وجُرح حوالى 150 شخصاً... معظم الضحايا من الشرطة".

وبحسب الشرطة، فقد وقع الانفجار في الصف الثاني من المصلّين المتجمعين للصلاة. وكانت فرق تفكيك القنابل تتحقّق من احتمال أن يكون انتحاري قد نفذ الهجوم.

قال رئيس الحكومة شهباز شريف في بيان إنّ "الإرهابيين يريدون إثارة الذعر عبر استهداف أولئك الذين يقومون بواجبهم في الدفاع عن باكستان". وأضاف "أولئك الذين يقاتلون باكستان سيُمحون من على وجه الأرض.