نائب رئيس الأمة القومى السودانى لـ«القاهرة الإخبارية»: لا مجال لإقصاء أى طرف

قال صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إن الحزب وافق على الاتفاق الإطاري، ليؤسس وحدة وطنية.

وأكد خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشأن السوداني لا مجال فيه لعزل أحد أو إقصائه، مُشيرًا إلى أن السودانيين جميعًا شركاء في صناعة ورسم خارطة مصير الوطن، لافتًا إلى أن أي مشروع يقوم على الإقصاء أو العزل محكوم عليه بالفناء.

وأردف: "في الستينيات اتخذ قرارًا بإقصاء الحزب الشيوعي عن الحكم، فخرج لكنه ظل يتآمر، حتى ظهر نظام مايو وهو نتيجة حتمية للإقصاء، وفي الثمانينيات نتيجة خلاف مع الجبهة القومية الإسلامية، جرت أحداث انقلاب 89، والذي حكمت البلاد على أثره لـ30 عامًا".

وتابع: "الإقصاء يؤدي لمؤامرات، إقصاء أي مكون سياسي في السودان عن الإدلاء برأيه، لن يؤدى لديمقراطية حقيقية، لا بد من التراجع عن شعارات العزل والإقصاء".