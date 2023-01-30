تسليم 50 وحدة سكنية لوزارة التضامن بمدينة 15 مايو

أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، اليوم الإثنين، تسليم (50) وحدة سكنية بمناطق مختلفة بالإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى من إجمالي (136) وحدة مخصصة لوزارة التضامن الاجتماعي وجميع الوحدات كاملة التشطيب وبها كافة المرافق العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص جهاز مدينة 15 مايو على التعاون المشترك بين جميع الجهات لتسليم وحدات خدمية لمشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أشار مسئولو وزارة التضامن الاجتماعي بجودة التشطيبات الخاصة بجميع الوحدات.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس أحمد أمام المعاون الهندسي لرئيس جهاز مدينة 15 مايو أن جهاز المدينة يقوم بالتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الجهات من خلال العمل المشترك والفعال لإنجاز جميع الأعمال.

وقال المهندس أحمد إمام إن هذه الوحدات تم تشطيبها على أعلى مستوى وبها الخدمات العامة وهي ضمن مجتمع سكنى خدمي متكامل لمتضرري السيول بمشروع زهرة مايو بالمدينة، مؤكدا أهمية استكمال منظومة الخدمات للمدينة والتي تتضمن افتتاح وحدات خدمية للمواطنين وحضانات ووحدات صحية.