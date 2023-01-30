3 سيارات إطفاء تخمد حريقًا التهم محلًا بالحوامدية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق التهم محلا في مدينة الحوامدية بالجيزة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما أتت النيران على محتويات المحل بأكمله.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع الرشاح خلف العطور.

دفع اللواء جابر بهاء، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع فرقة الجنوب.

وتبين بالفحص نشوب حريق بمحل، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، ومنعوا امتدادها إلى المجاورات، وأخمدوا الحريق دون إصابات.