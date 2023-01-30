الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بإنهاء إجراءات التمكين لمتبرع ببناء مبنى إداري للتضامن بكفر هلال

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق  الصالح العام ، حيث استمع المحافظ لطلب مواطن بناحية كفر هلال مركز بركة السبع يلتمس التبرع لبناء مبنى إداري للتضامن الاجتماعي على نفقته الخاصة ، وقد وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بإنهاء إجراءات التمكين واتخاذ اللازم فورا معربا عن تقديره لحرص أهالي المحافظة على المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة والوقوف صفاً واحداً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووافق المحافظ على إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل مخبز بناحية طبلوها مركز تلا لحين عودة عمل السيستم لتحقيق الصالح العام،  كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع شركة الكهرباء واتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية قلتى الكبرى يتضرر من وجود عمود كهرباء ملاصق لشرفة منزله مما يهدد أمنه وسلامة أسرته.
كما تضمن اللقاء طلب مواطنة بناحية بركة السبع تلتمس إلغاء انتدابها من إدارة السادات التعليمية وعودتها إلى العمل بإدارة بركة السبع مراعاة لظروفها الاجتماعية الخاصة، ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة طلبها والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وكذا شكوى موجه أول بإحدى الإدارات التعليمية تتضرر من تعنت مرؤوسيها ضدها مما يلحق الضرر بها وبعملها، وقد أحال المحافظ شكواها إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لدراسة شكواها والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

ووافق المحافظ على طلب مواطنة بناحية سرس الليان تلتمس نقلها من مديرية الشئون الصحية إلى الإدارة الطبية بسرس الليان مراعاة لظروفها الخاصة وبما لا يخل بنظام العمل، وفى لفتة طيبة أمر المحافظ بصرف مواد غذائية لمواطنة ليس لديها مصدر رزق ثابت وتعول 5 أبناء بمراحل عمرية مختلفة لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، في إطار اهتمام المحافظة بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

أهالي المحافظة أبناء المحافظة اتخاذ اجراءات اجتماعى التربية والتعليم التعليمية الخدمات المقدمة

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