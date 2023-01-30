الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن الإسماعيلية يضبط المتهمين بقتل سيدة في شقتها

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، من فك لغز العثور على جثمان امرأة أربعينية في شقتها بأبراج المروة والفروسية بالقرب من منطقة الكاكولا مخنوقة.

وألقت مديرية أمن الإسماعيلية القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، من بينهم حارس العقار وسيدة، وجاري التحقيق معهما لمعرفة باقي المتهمين.

وكانت نيابة الإسماعيلية أصدرت قرارا بالتحفظ على جثمان امرأة أربعينية في ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي بعدما عثروا على جثتها في شقتها بأبراج المروة والفروسية بالقرب من منطقة الكاكولا.

وتكثف مديرية أمن الإسماعيلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة الفتاة المقتولة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة فتاة "م.ك" 42 سنة داخل شقتها الكائنة في أبراج المروة والفروسية بالقرب من منطقة الكاكولا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وتبين أن عم الفتاة عثر على جثتها مخنوقة داخل شقتها التي تقطنها بمفردها، وأن بعض المتعلقات داخل الشقة تم سرقتها.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة الفتاة وكشف ملابسات الحادث.

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