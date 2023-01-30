اليوم.. الحكم على المأذون ياسر القرشى فى «نشر شائعات وأخبار كاذبة»

تصدر محكمة جُنح السيدة زينب الجُزئية، برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن، اليوم الإثنين، حكمها على المأذون ياسر القرشي، في القضية رقم6511 لسنة 2022م، إداري السيدة زينب بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أمر المستشار النائب العام، في وقت سابق، بإحالة المتهم ياسر القرشي إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا- على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وشهادات طلاق.

هذا فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وشائعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر القرشي والتصرف فيها استقلالًا.