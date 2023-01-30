الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «قوى عاملة البرلمان» تناقش مسألة «إصدار التراخيص للعمالة»

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، رئاسة النائب عادل عبد الفضيل، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي، بشأن عدم الاعتماد على أهل محافظة المنيا للعمل بمصنع السكر الإماراتي (مصنع القناة للسكر)، والمقام على أرض محافظة المنيا، والاعتماد على العاملين من خارج المحافظة، ما يؤثر بالسلب على أبناء المحافظة، ويزيد من نسبة البطالة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة"، وذلك برواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات مما يعد إهدارًا للمال العام.

وتناقش اللجنة أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى "ترخيص بمزاولة التشغيل".

هذا تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدًا الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة بالاشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية.

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الغرف السياحية الصناديق الخاصة القوى العاملة بمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المسائل الضريبية الموازنة العامة للدولة النائب عادل عبد الفضيل

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