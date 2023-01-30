الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: مصر شريك استراتيجى مفضل للهند

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي مودي

أكد موقع ABP News الهندي، أن قوة مصر الاستراتيجية في المنطقة وبروزها كمركز رئيسي لمكافحة الإرهاب هو السبب الأساسي وراء سعي الهند تعزيز علاقتها مع مصر والحفاظ على علاقات أمنية قوية معها.

وأشار التقرير إلى حرص مصر على دعوة الهند إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومواصلة تعزيز تواجدها لضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد.

وأضاف التقرير أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا استثماريًا كبيرًا بين البلدين، لافتة إلى ترحيب الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مودي بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر، والتي تبلغ حاليًا أكثر من 3.15 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أنهما اتفقا على تشجيع الشركات في بلدانهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في البلدين.

وترحب مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتقدم وعودًا بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها.

من جانبها، تؤكد الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها التي لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وذكرت الصحيفة، أن المشروعات الكبرى التي تم تسليط الضوء عليها تشمل مشروعات مترو في القاهرة والإسكندرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقل التقرير عن محمد سليمان، الخبير الاستراتيجي مدير برنامج التقنيات الاستراتيجية والأمن السيبراني بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في واشنطن، قوله إن مصر الحليف الذي لا غنى عنه من أصل أفريقي عربي للهند وبوابة مهمة للأسواق في إفريقيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن قرار البلدين الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية قدم "خارطة طريق لفصل جديد في العلاقات المصرية الهندية".

وقال "سليمان" : "يعكس محور القاهرة في دلهي مكانة الهند، ودورها المتزايد في غرب آسيا والقوى الإقليمية مثل مصر، حيث تتطلع إلى الهند كشريك استراتيجي مفضل".

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