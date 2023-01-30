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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطع المياه 12 ساعة عن بولاق الدكرور والعمرانية فى الجيزة.. اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30 /1 /2023 حتى الساعة 10 مساء اليوم؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى، للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة، وتحسين البيئة لأهالي تلك المناطق، ومن ثم ردمه لإنشاء محور مروري بديلًا عنه لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن أعمال تنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى، تستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية، كانت قد بدأت بتخفيض منسوب ضخ المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية يوم أمس الأحد من الساعة 12 مساءا وحتى 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30 /1 /2023.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجهات المنفذة بضرورة الانتهاء من أعمال التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد والعمل على تقصيرها وعدم تجاوزها، موجهًا رؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن وإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على التوقيتات المحددة.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين القاطنين بالمناطق المشار إليها وكذا المخابز والمستشفيات والقطاعات الخدمية بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة ضعف الضغوطات أو انقطاعها، لافتة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك لتدبير احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

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