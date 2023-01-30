محمد الضاوى كريستو: فريقنا يتنفس بالبطولات.. ودعم الجماهير أكبر حافز لنا

أعرب محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فخره الشديد بالتواجد مع الأهلي في نسخة كأس العالم للأندية الحالية بالمغرب.

وأضاف الضاوي: «سعيد جدا بروح اللاعبين في الفريق، الجميع التف حولي منذ الانضمام للأهلي ويحاولون مساعدتي للدخول في الأجواء سريعًا، وهذا ما حدث».

واستكمل: «بدأت التعود على الأجواء في مصر وفي الفريق منذ وصولي، وسعيد باللعب للنادي الأهلي جدا، وأتمنى أن يكون لي دور في مسيرة الفريق الناجحة».

وأضاف الضاوي: «نتطلع لإنجاز جديد بقميص الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب، نسعى لمواصلة المسيرة المليئة بالبطولات منذ أكثر من ١٠٠ سنة. فهذا الكيان يتنفس بالبطولات».

وأتم الصاوي حديثه: «جماهير الأهلي تدعمني في كل مكان بالقاهرة، وأقل رد لهذا الترحيب الذي ألقاه منذ وصولي هو السعي دائمًا لتقديم أفضل ما لديَّ، لخدمة الفريق وإسعاد جماهيره الكبيرة والوفية».

وعن لقب كريستو: «هذا اللقب يلازمني منذ الطفولة وقبل اللعب بصفوف النجم الساحلي، أطلقته عليَّ أسرتي وأصدقائي في الطفولة، ويتعلق بلعبي كرة القدم وأنا في طفولتي، وسعيد باستمرار اللقب على لسان جماهير الأهلي حتى الآن».

وكان المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، تسلم نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة الثامنة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب اجتماعًا تنسيقيًّا مساء اليوم الأحد لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وعرض مسؤولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وخلال الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة كلمة ترحيبية لرئيس «فيفا» جياني إنفانتينو ببعثة الأهلي وبمشاركة الأهلي للمرة الثامنة في تاريخ النادي.

وخاض الأهلي مرانه الأول صباح اليوم الأحد بملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وحرص كولر على عقد اجتماع مطول مع أعضاء الجهاز الفني عقب نهاية المران، للحديث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.