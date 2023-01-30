الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

احذر.. 3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية

المشروبات الغازية
المشروبات الغازية

يوصي خبراء الصحة بالابتعاد عن المشروبات الغازية قدر الإمكان، لأنها تضم نسبة عالية من السكر وتزيد مخاطر السمنة والأمراض المرتبطة بها، لكن الخطر قد يتفاقم عندما يجري استهلاك هذه المشروبات بالتزامن مع تناول أغذية أخرى.

وبحسب المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص الذين يواظبون على استهلاك مشروبات غازية محلاة يصبحون أكثر عرضة لأن يصابوا بعدة أمراض مزمنة وخطيرة.

وتشمل قائمة الأمراض الناجمة عن المشروبات الغازية كلا من السكري من النوع الثاني وتسوس الأسنان والسمنة والنقرس.

ويصبح الخطر أكبر عندما يجري استهلاك المشروبات الغازية بالتزامن مع تناول 3 أغذية:

الحليب
عندما تتناول حلوى "كيك" جرى تحضيرها من مكونات من بينها الحليب، مثلا، ثم تستهلك مشروبا غازيا، كما قد يحصل في حفلة عيد ميلاد، فإنك تقع في أمر غير صحي بالمرة.

ويقول الخبراء إن المزج بين مواد الحليب والمشروب الغازي في المعدة يؤدي إلى اضطراب في الأحماض وعسر في عملية الهضم.

القهوة
صحيح أن الإنسان لا يستهلك مشروبين في وقت واحد، لكنه قد يشرب "الكولا" بينما يأكل، ثم يمر إلى القهوة بعد الانتهاء من وجبته، وهذا خطأ.

ويحصل الشخص الذي يحتسي القهوة والمشروب الغازي، على قدر كبير جدا من مادة الكافيين المنبهة، وهذا الأمر قد يؤدي به إلى الأرق واضطرابات النوم وربما الكوابيس.

الأطعمة الحارة
لا يُنصح باستهلاك المشروبات الغازية خلال تناول أطعمة حارة تجعل الفرد يشعر بنوع من الحرقة في لسانه.

ومن الخطأ أن تحاول التغلب على تأثير الطعم الحار من خلال المشروب الغازي، لأن هذا الأخير يتحول إلى حمض سلفوري بحرارة عالية.

وينصح الخبراء بالإقبال على شرب الماء من أجل تخفيف تأثير مادة الكابسيسين الموجودة في الأطعمة الحارة.

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احذر.. 3 أغذية لا تتناولها مع المشروبات الغازية

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