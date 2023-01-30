الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أيمن أشرف: مشاعرنا لا تختلف عن الجماهير.. وهدفنا إنجاز جديد فى كأس العالم

أيمن اشرف
أيمن اشرف

قال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وجود الفريق للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ النادي بمونديال الأندية هو شرف كبير لكل لاعب يمثل الفريق في هذا التوقيت. 

وأضاف أيمن أشرف: «لدينا طموحات كبيرة في النسخة الحالية، بعد الخبرات المكتسبة لدى هذا الجيل من آخر مشاركتين مع الأهلي، ونتطلع للذهاب بعيدًا، وتخطي إنجازات السنوات الماضية بإنجاز جديد يضاف لتاريخ النادي المشرف في كأس العالم للأندية».

وعن احتمالية مواجهة ريال مدريد وحديث الجمهور عن هذه المباراة قال: «أي لاعب يحلم بهذه المواجهة، لأن البطولة تجمعنا جنبًا إلى جنب مع واحد من أفضل أندية أوروبا والعالم، لكن الحديث عن هذه المباراة المحتملة هو أمر سابق لأوانه».

واستكمل: «تفكيرنا الآن فقط ينصب حول مباراة أوكلاند سيتي، ونتعامل مع البطولة مباراة تلو الأخرى، ندرس الفريق جيدًا، ونتطلع لتحقيق الفوز للصعود إلى الدور المقبل، ومواصلة طموحنا في كأس العالم للأندية».

وأضاف: «التركيز وروح الفانلة الحمراء هما سر اللاعبين وسلاحهم قبل مواجهة أوكلاند سيتي. جميعًا نسعى لمواصلة العروض والنتائج الجيدة خلال الفترة الماضية لإسعاد جماهير الأهلي بفوز جديد».

وأشار أيمن أشرف إلى أن دور اللاعبين الكبار في هذا التوقيت لا يقتصر فقط فنيا والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وإنما لهم دور مهم في نقل الخبرات للاعبين الصغار والعناصر الجديدة».

واستكمل: «لدينا خبرات تعلمناها من أجيال سابقة ونسعى دائما لنقلها للعناصر والأجيال الجديدة، لأن هذا ما تربينا عليه داخل النادي الأهلي».

وأضاف أيمن أشرف: «النادي الأهلي هو عملاق القارة الإفريقية وكبير الأندية المصرية، وهدفنا أن نحقق إنجازًا جديدًا في كأس العالم للأندية بنسختها الحالية».

وأتم أيمن أشرف حديثه: «نشعر بالدعم الجماهيري لنا طوال الوقت وننتظرهم دائما خلفنا في المدرجات. هدفنا دائمًا رسم الفرحة على وجوههم. على يقين أننا نلعب من أجلهم ومن أجل فرحتهم التي لا تتجزأ عنا وعن مشاعرنا كلاعبين».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.

أيمن أشرف مونديال الاندية السويسري مارسيل كولر الاهلى المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام طه حسين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

سقوط أمطار وانخفاض للحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الكاتب الفرنسي رولان لومباردي

ندوة مئوية البابا شنودة في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل غزة.. ومخاوف من تسريب معلومات

«ركيزة السلام».. أمريكا تتوجه إلى مصر من أجل «هدوء المنطقة»

«ميزان المنطقة».. لماذا تعتمد أمريكا على مصر فى التهدئة بين فلسطين وإسرائيل؟