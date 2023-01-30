الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مرتضى منصور يحسم موقف إمام عاشور من الرحيل عن الزمالك

إمام عاشور
إمام عاشور

حسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موقف إمام عاشور من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى إمام عاشور عرضًا من نادي ميتلاند الدانماركي للانضمام إلى صفوفه مقابل 3 ملايين دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "بالفعل إمام عاشور تلقى عرضا من الدوري الدنماركي عبر بوابة نادي ميتلاند منذ أسبوع".

وأضاف: "إمام تحدث معي بشأن هذا العرض وهو يريد الرحيل عن نادي الزمالك لكنني أرفض رحيله والنادي متمسك به".

وتابع: "طلبت من إمام عاشور البقاء وتجهيز عقد محترم له لأن اللجنة السابقة بقيادة حسين لبيب لم توثق عقده الجديد لكنه يتمسك بالرحيل وخوض تجربة الاحتراف".

ورد إمام قائلا: "لم أكن أرغب في الرحيل عن الزمالك فهو بيتي والنادي الذي تألقت بصفوفه، لكنها فرصة لطموح الاحتراف وخوض التجربة والتألق في أوروبا".

وأمهل مرتضى منصور اللاعب 24 ساعة من أجل التفكير من جديد في البقاء داخل صفوف الزمالك.

وكشف رئيس الزمالك عن قيمة عرض ميتلاند الدانماركي والذي يُقدر بـ 105 ملايين جنيه.

إمام عاشور الزمالك مرتضى منصور الدورى المصرى

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