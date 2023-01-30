الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

باريس سان جيرمان يسقط فى فخ التعادل أمام ستاد ريمس فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وستاد ريمس

فرض فريق ستاد ريمس التعادل على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد بارك دو برانس معقل الفريق الباريسي، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ ليج آن” موسم 2022-2023.

هدف التقدم لـ باريس سان جيرمان جاء عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 51 من متابعة لتمريرة خوان بيرنات.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في الدقيقة 59، للإيطالي ماركو فيراتي، ليترك فريقه باريس سان جيرمان منقوصًا حتى نهاية المباراة.

واستطاع فريق ريمس معادلة النتيجة بهدف عن طريق مهاجمه الإنجليزي فولارين بالوجون المعار من أرسنال، في الدقيقة 96، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 48 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، ورصيد ريمس لـ 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس في الدوري الفرنسي، فشهد تواجد الثلاثي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريمس في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - سيرجيو راموس - خوان بيرنات.

خط الوسط: فيتور فيتنها - فابيان رويز - كارلوس سولير.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - نيمار دا سيلفا

بدلاء باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس

وجلس على مقاعد البدلاء، الكوستاريكي كيلور نافاس في ظل الأنباء التي تحدثت عن اقترابه من مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى بيمبلي وبيتشايبو، ماركو فيراتي، دانيلو بيريرا، ريناتو سانشيز، زايري، إيمري، إسماعيل الغربي وهوجو إيكتيكي.

ستاد ريمس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نيمار ميسى

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