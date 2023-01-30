الدنمارك تتوج ببطولة العالم للمرة الثالثة على التوالى بالتهام ديوك فرنسا

أُسدل الستار أخيرا على النسخة الثامنة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد والتي استضافتها دولتي بولندا والسويد.

وتُوج منتخب الدنمارك باللقب بعد فوزه المثير على فرنسا 34/29 في المباراة النهائية.

واستغل الفايكنج امتلاك أفضل جيل في تاريخهم ليحققون بطولة العالم ليس لأول مرة بل 3 مرات على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

وتضم الدنمارك في قائمتها العديد من الأسماء الكبيرة وعلى رأسها ميكيل هانسن أحد أفضل اللاعبين عبر التاريخ، بالإضافة لنيكولاس لاندن أفضل حارس في العالم وبديله كيفن مولر حارس برشلونة وأحد أفضل حراس العالم كذلك.

دخل أبطال العالم المباراة بقوة كالمعتاد ونجحوا في أخذ الأسبقية منذ البداية وتقدموا 3/1 مع مرور الدقائق الخمسة الأولى من المواجهة.

واستمر تفوق أحفاد الفايكنج ووسعوا الفارق لأربعة أهداف لتصبح النتيجة 9/5 بحلول الدقيقة العاشرة.

حاولت فرنسا العودة للقاء من خلال تنويع أساليبها الهجومية إلا أن لاعبي الديوك اصطدموا بصلابة معتادة من المتألق نيكولاس لاندن حارس مرمى الدنمارك التي واصلت التقدم لتصبح النتيجة 12/7 مع انتصاف الشوط الأول.

نجح الفرنسيون في تقليص الفارق ل3 أهداف لتصبح النتيجة 11/14 قبل 10 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول.

استمر تألق لاندن في التصدي للمحاولات الفرنسية ليحافظ على فارق الأهداف الثلاثة قبل 5 دقائق على نهاية الشوط.

شهدت الدقائق الأخيرة تقليص الفارق من جانب الديوك لهدف وحيد لينتهي الشوط الأول 16/15 لحامل اللقب.

جاءت بداية الشوط الثاني مثيرة تماما مثل نهاية الشوط الأول ولم ينجح أيا من المنتخبين في إحكام سيطرته على المواجهة ليستمر فارق الهدف لصالح الدنمارك مع مرور الدقائق الخمسة الأولى من نصف اللقاء الثاني.

استمرت الإثارة والمتعة بين المنتخبين وتقدمت الدنمارك من جديد بفارق هدفين لتصبح النتيجة 22/20 مع مرور 40 دقيقة من أحداث اللقاء.

أعاد الديوك الفارق لهدف وحيد مع مرور ربع ساعة من الشوط الثاني لتصبح النتيجة 23/24 لأحفاد الفايكنج بفضل تألق النجم الفرنسي ديكا ميم.

تألق لاندن بالإضافة للقائم حرما فرنسا من التعادل ليتسع الفارق من جديد لهدفين وتصبح النتيجة 28/26 للدنمارك قبل أقل من 10 دقائق على نهاية اللقاء.

نجح لاعبو الدنمارك وخاصةً الثنائي راسموس وجيتسل في توسيع الفارق استغلالا لغياب حارس فرنسا جيرارد عن تركيزه مع تألق حارس الدنمارك البديل كيفن مولر ليتسع الفارق لأربعة أهداف وتصبح النتيجة 31/27 قبل 5 دقائق على النهاية.

احتسب الحكام رمية جزائية لفرنسا التي حاولت تقليص الفارق لهدفين والعودة للقاء قبل 3 دقائق على النهاية إلا أن لاندن ارتدى قفاز الإجادة من جديد وتصدى للكرة ليقرب منتخب بلاده من التتويج الثالث على التوالي.

وسعت الدنمارك الفارق ل5 أهداف وانتهت المباراة بفوز رفاق ميكيل هانسن ولاندن بلقبهم الثالث على التوالي.

وأصبحت الدنمارك أول منتخب في التاريخ يتوج باللقب العالمي ل3 مرات متتالية كما أن هذا اللقب هو الثالث لهم في التاريخ ليبرهن الفايكنج على امتلاك أفضل منتخب في العالم.



وفي مباراة البرونزية فازت إسبانيا على السويد 39/36 في مباراة قوية للغاية لتحرم أصحاب الأرض من تحقيق ميدالية جديدة أمام جماهيرهم.



كانت ألمانيا قد تغلبت على النرويج 28/24 وفازت بالمركز الخامس وتترك النرويج في سادس الترتيب.

وحققت مصر المركز السابع للمرة الثانية على التوالي بعد التغلب على المجر 36/35 في مباراة مثيرة امتدت ل80 دقيقة بعد لعب وقتين إضافيين.