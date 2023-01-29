الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

الحسيني: معاملة صغار الإخوان مع قادتهم تشبه السادة والعبيد

الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

تحدث الإعلامي يوسف الحسيني على الشائعات التي تعمل جماعة الإخوان الإرهابية على نشروها وترويجها داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه من بعد كلمة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الشرطة هناك عشرات الفيديوهات التي تدعو للتحريض ضد الدولة واختلاق الأزمات.

أضاف الحسيني، خلال تقديم برنامج «التاسعة» المُذاع على القناة الأولى الفضائية: «غالبًا هتلاقي أصحاب تلك الفيديوهات التي تنشر الشائعات، سيدوا الإخواني يجلدوا بعد الظهر بالكرباج علشان يعمل فيديو يختلق فيه أزمة وينشر شائعة معينة» مؤكدًا أنه يتم إهانة كرامتهم بشكل كبير.

الحسيني: إعلام الإخوان لم يكشف من أين أتت أموال الجماعة الإرهابية

وتابع «بعدها يقول خلاص هطلع فيديو يقول إن مصر فيها أزمات» مشيرًا إلى أن التعاملات السياسية ما بين صغار الإخوان والقادة شبيهة بمعاملة الأسياد مع العبيد.

وتابع «لحد دلوقتي إعلام الإخوان لم يرد علينا من أتت أموال الإخوان، حرامية أم فاسدين وموالون للنظام الأسبق».

الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية الجماعة الإرهابية الإعلامي يوسف الحسيني يوسف الحسيني برنامج التاسعة برنامج التاسعة على القناة الأولى

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