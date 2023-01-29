الحسيني: معاملة صغار الإخوان مع قادتهم تشبه السادة والعبيد

تحدث الإعلامي يوسف الحسيني على الشائعات التي تعمل جماعة الإخوان الإرهابية على نشروها وترويجها داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه من بعد كلمة الرئيس السيسي في احتفالات عيد الشرطة هناك عشرات الفيديوهات التي تدعو للتحريض ضد الدولة واختلاق الأزمات.

أضاف الحسيني، خلال تقديم برنامج «التاسعة» المُذاع على القناة الأولى الفضائية: «غالبًا هتلاقي أصحاب تلك الفيديوهات التي تنشر الشائعات، سيدوا الإخواني يجلدوا بعد الظهر بالكرباج علشان يعمل فيديو يختلق فيه أزمة وينشر شائعة معينة» مؤكدًا أنه يتم إهانة كرامتهم بشكل كبير.

الحسيني: إعلام الإخوان لم يكشف من أين أتت أموال الجماعة الإرهابية

وتابع «بعدها يقول خلاص هطلع فيديو يقول إن مصر فيها أزمات» مشيرًا إلى أن التعاملات السياسية ما بين صغار الإخوان والقادة شبيهة بمعاملة الأسياد مع العبيد.

وتابع «لحد دلوقتي إعلام الإخوان لم يرد علينا من أتت أموال الإخوان، حرامية أم فاسدين وموالون للنظام الأسبق».