محافظ الأقصر: الدولة تبذل جهودًا لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة

أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم على جهود ومساعي الدولة وتوجيهات الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة، لضمان توفير حياة كريمة لائقة لكافة المواطنين في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى توافر المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ الأقصر، قوافل السيارات التموينية المتنقلة، تمهيداً لتوجيهها للمناطق البعيدة، والتي تحتاج دعما لمحاربة الغلاء، وقوام القافلة 15 سيارة ما بين طن ونصف الطن و5 أطنان للسيارة.



من جانبه، قال وكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح مختار إن سيارات القوافل تتوافر بها جميع المنتجات والسلع الغذائية بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، وتتوافر بالسيارات المتنقلة لحوم ودواجن مجمدة ذات جودة عالية، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم المجمد ما بين 130 و140 جنيهاً، والأرز بـ15 جنيها للكيلو، والسكر بـ17 جنيها للكيلو، كما تتوافر الجبن بأنواعها ودقيق وخضروات مجمدة، كما تتراوح أسعار الزيت ما بين 35 وحتى 50 جنيهًا للتر الواحد.



وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم افتتاح 6 معارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمنت معرضا ببندر الأقصر بشارع المحطة، ومعرضا بمركز إسنا بشوارع السوق الحضري وأحمد عرابي، ومعرضا بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرضا بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرضا بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، ومعرضا بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلعًا غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 و30%، ويتواجد فيها السكر بسعر 14.5 جنيه للكيلو.