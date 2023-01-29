الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة صاحب شركة وعاطل إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

عاطل
عاطل

قررت النيابة العامة للشئون الاقتصادية بالإسكندرية، إحالة مدير شركة وعاطل إلى محكمة جنايات الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين.

كما قررت النيابة إحالة القضية رقم 280 لسنة 2022 جنايات الاقتصادية ثان المنتزه إلى محكمة جنايات الاقتصادية بدائرة استئناف الإسكندرية لمعاقبة كل من " ر.ع.م" 38 سنة، مدير شركة، و " ع.م.ص"، 30 سنة، عاطل، طبقا لنصوص مواد الاتهام سالف البيان بقائمه أدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهم الثاني، وإعلانه بأمر الإحالة وضبط وإحضار المتهم الأول وحبسه علي ذمة القضية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من ورود عدة بلاغات، إلى قسم شرطة المنتزة ثان ضد صاحب مكتب للتجارة الإلكترونية، والحصول على مبالغ مالية وصلت إلي ملايين الجنيهات ، بدعوى استثمارها وتشغيلها الحصول على أرباح شهرية بنسب متفاوتة وفقا للاتفاق وتحرير الشيكات البنكية وإيصالات أمانة بأصل المبلغ وبلغت الأموال للذين تقدموا ببلاغات.

وتبين من البلاغ المقدم أن صاحب الشركة كان قد اتفق مع المودعين على صرف الأرباح بنسبة 30% و40% و50 % وامتنع عن رد أصل المبالغ أو الأرباح للمودعين.

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وائل لطفي

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