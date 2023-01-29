المشدد 15 سنة لعاطل قتل مواطنًا بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامه بقتل مواطن بسبب خلافات بمركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليه إثر إصابته بطعنات، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وفى يوم الحادث حدثت بين المتهم والمجني عليه مشادة كلامية فقام المتهم بطعنه بسكين حتى سقط على الأرض وفارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات، حيث تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.