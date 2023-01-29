الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل قتل مواطنًا بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامه بقتل مواطن بسبب خلافات بمركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليه إثر إصابته بطعنات، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وفى يوم الحادث حدثت بين المتهم والمجني عليه مشادة كلامية فقام المتهم بطعنه بسكين حتى سقط على الأرض وفارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات، حيث تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

محكمة جنايات سوهاج عاطل مركز المراغة المستشار عبد الفتاح الصغير رئيس المباحث مشادة كلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بشأن عمل المخابز.. قرار مهم وعاجل من وزير التموين

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

بوابة التعليم الأساسي.. لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القائد بين رجاله

لواء.حمدى البطران

أفندينا.. والرواية التاريخية

جمال-أسعد

التعددية الدينية.. والإساءة للأديان

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صور

ندوة حسين فهمى بمعرض الكتاب

ندوة مناقشة «أيامى» بمعرض الكتاب

ندوة أحمد الطاهرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.. هل ستتراجع؟

حالة التأهب القصوى.. كيف تتحرك إسرائيل عقب هجوم القدس؟

القيادة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع