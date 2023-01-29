دورة تدريبية لتنمية القدرات البشرية والمهارات الحياتية لأفراد الأمن بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط،اليوم، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية في مجال تنمية القدرات البشرية والمهارات الحياتية لأفراد الأمن الجامعي والتي تنظمها الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، و شوكت صابر ، وبحضور الدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الإجتماعية، ومصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، ومحمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، واللواء ياسر ذكي مدير عام إدارة الأمن الجامعي، وخالد عمران مدير عام إدارة وتنمية المواهب، ولفيف من أفراد الأمن الجامعي.

من جهته، شدد شوكت صابر أمين عام الجامعة، على حرص إدارة الجامعة الهادفة إلى تطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق أهدافها في مختلف قطاعاتها وما توليه من الاهتمام بتنمية القدرات البشرية والمهارات الحياتية لأفراد الأمن الجامعي، وذلك من خلال عقد العديد من البرامج والدورات التدريبية بهدف زيادة الوعي وتطوير الذات لتنمية مهارات التواصل مع الآخرين.

- فرصة مميزة لتعلم وتطوير مهارات التعامل مع الآخرين

وفي سياق متصل أوضح مصطفى حسن، أن هذه الدورة تعد فرصة مميزة لتعلم ومعرفة كل جديد لتطوير مهارات التعامل مع الآخرين وكيفية اتخاذ القرار في الوقت المناسب والعمل على حل المشكلات التي تواجه فرد الأمن بمختلف قطاعات الجامعة.

من ناحيته، أشار محمود يونس، إلى أن الأمن يرتبط مع كل مجالات الحياة لأهميته البالغة في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة والقيادة والتوجيه والإرشاد، ووضع القواعد ونشر الوعي الوقائي للحماية العامة.

وفي نفس السياق أكد اللواء ياسر ذكي على أهمية نشر الوعي الوقائي لتنمية القدرات البشرية من خلال التدريب والتأهيل والمتابعة من أجل أمن واستقرار الجامعة، فيما قال خالد عمران أن البرنامج التدريبي يتضمن عدد من المحاضرات عن مواصفات فرد الأمن المحترف، ومهام ومسؤوليات فرد الأمن الجامعي، ومهارات التعامل مع الآخرين، ويمتد لمدة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة 80 متدرب ومتدربة من أفراد الإدارة العامة للأمن الجامعي.

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل