غلق حمام سباحة بمركز شباب فاقوس عقب غرق فتاة أثناء التدريب

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأحد، بغلق حمام سباحة مركز شباب فاقوس عقب وفاة فتاة غرقًا أثناء التدريب.

وتبيَّن غرق الفتاة دنيا لؤي محمد عبدالعظيم، الطالبة في الفرقة الأولى في كلية التربية الرياضية، ووفاتها.

وأشارت التحقيقات أن الفتاة المتوفاة هي شقيقة إحدى المدربات المتعاقد معها من خلال الشركة المؤجرة، في إشارة إلى أن شقيقة الفتاة كانت موجودة في حمام السباحة وقت حدوث الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول دنيا لؤي محمد عبدالعظيم، طالبة في الفرقة الأولى في كلية التربية الرياضية، [جثة هامدة].

وتبيَّن من التحريات الأولية حدوث وفاة الفتاة إثر سقوطها غارقة في حمام سباحة مركز شباب في الساحة الشعبية في مدينة فاقوس، وذلك أثناء التدريب داخل حمام السباحة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى فاقوس المركزي.