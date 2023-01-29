مصرع شخص وخطيبته فى تصادم سيارة ملاكى بالدقهلية

شهد طريق المنصورة جمصة حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، نتجت عنه وفاة محامٍ وخطيبته، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملاكي خاصة بهما استطدمت بأخرى نقل على طريق المنصورة جمصة السريع بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل على طريق المنصورة جمصة.



انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع محامٍ شاب يدعى عمر أحمد الغريب 26 سنة، وخطيبته دينا شعبان صديق، وتم نقل جثتيهما لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستخراج تصاريح الدفن.