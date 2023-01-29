الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معلومات الوزراء: 75.6% من المصريين يدركون مشكلة الزيادة السكانية

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً للرأي حول "الزيادة السكانية"، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022، على عينة من أرباب الأسر المصرية موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وأشار المركز إلى أن الزيادة السكانية تعد إحدى أهم المشكلات التي تواجه العديد من الدول، وهي العقبة الرئيسة أمام جهود التنمية في العديد من المجالات، كما أنها تمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها لمواطنيها على النحو الأمثل، وتهدد نجاح السياسات الرامية لمكافحة بعض المشكلات الاقتصادية، ومنها البطالة والفقر.

ومن هذا المنطلق قام المركز بإجراء استطلاع للرأي للتعرف على رؤية المصريين لوجود مشكلة زيادة سكانية في مصر، ورؤيتهم للعدد الأمثل من الأطفال للأسرة الواحدة.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن 75.6% من المصريين بالعينة مدركون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية- وهي نسبة مرتفعة عما كانت عليه في أبريل الماضي حيث بلغت وقتها 70.5%- في حين كان 11.9% من المبحوثين بالعينة ليس لديهم إدراك بمواجهة الدولة مشكلة في الزيادة السكانية.

وبسؤال أرباب الأسر بالعيّنة عن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالتقريب، ذكرت النسبة الكبرى منهم (31.8%) أنه أكثر من 105 ملايين نسمة، كما ذكر 23.3% أنه يتراوح ما بين 100 و105 ملايين نسمة (يذكر أن عدد سكان مصر وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تجاوز 104 ملايين نسمة مع نهاية عام 2022).

وفي نفس الإطار، أشار 91.1% من الأسر المصرية إلى تأييدهم برامج تنظيم الأسرة، فيما رفض 1.9% برامج تنظيم الأسرة، كما رأى 52.5% أنه في ظل الظروف الحالية فإن العدد المناسب للأطفال في كل أسرة يجب ألا يزيد على طفلين، و29.1% ذكروا ثلاثة أطفال.

استطلاعا للرأي البطالة والفقر المشكلات الاقتصادية جمهورية مصر العربية جميع محافظات الجمهورية دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء زيادة السكان

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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