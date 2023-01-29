الأحد 29 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار القباري في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار قديم، بمنطقة القباري، بنطاق حي غرب الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ يفيد بانهيار أجزاء من بلكونة بالعقار 35 شارع النظام من شارع الامير لؤلؤ بمنطقة القباري، وأخرى معلقة،  وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ومسؤولي الحي إلى مكان العقار.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربع طوابق علوية، وأنه صادر بشأنه قرار إزالة ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

وتم تكليف حملة فورية لإزالة الخطورة الداهمة من العقار وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وأن الانهيار لم يسفر عن أي إصابات أو ضحايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

أخطرت النيابة إصابات الإسكندرية الحماية المدنية الحماية المدني البصل الانهيار إنهيار أجزاء من عقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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