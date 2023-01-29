«حضارة مصر القديمة».. الأعلى مبيعا بالقومى للترجمة فى القاهرة للكتاب

"حضارة مصر القديمة" الأعلي مبيعا بالمركز القومي للترجمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. حيث جاء في قائمة الأعلي مبيعا لليوم الثالث، من إصدارات المركز القومي للترجمة، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، 7 مؤلفات نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ــ حضارة مصر القديمة

والكتاب من تأليف المؤرخ البلجيكي مارك فان دي ميروب، ويشغل حاليا منصب أستاذ التاريخ في جامعة كولمبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وترجمة علاء الدين عبد المحسن شاهين، ومراجعة محمد إبراهيم بكر.

يناقش كتاب “حضارة مصر القديمة”، قيمة مصر الحضارية، وكيف أن مصر القديمة قيمة حضارية مهمة بين حضارات العالم القديم، وتعد إحدى حضارتين توصلتا إلى الكتابة والتدوين المبكر منذ الألف الثالث قبل الميلاد، إضافة لحضارة العراق القديمة، مما أتاح لنا الكثير من المصادر النصية والوفرة المرتبطة بها من المواقع الأثرية للتعرف على ملامح تلك الحضارة العظيمة في مجالات العمارة والفنون والمعتقدات الدينية وغيرها.

ــ إخناتون وهم التوحيد

من تأليف عالم الاجتماع الألماني فرانتس ماشيفسكي، وترجمة أيمن شرف. والكتاب يقدم صورة مغايرة عن تلك المتداولة والراسخة عن إخناتون، وهل هو بالفعل أول من نادي بالتوحيد؟

إخناتون وهم التوحيد

ــ نظرية المعرفة

من تأليف إرنست سوسا، وترجمة صلاح إسماعيل. يطرح هذا الكتاب المسائل الكلاسيكية والمعاصرة في نظرية المعرفة، ويعرض مشكلاتها، ويقترح لها الحلول. بداية من الشكية، ومرورا بمشكلة جيتير، والنزاع بين نزعة الأسس ونزعة الاتساق على بنية المعرفة، والخلاف بين النزعة الخارجية والنزعة الداخلية على طبيعة المعرفة، وانتهاء بالدفاع عن إبستمولوجيا الفضيلة التي أسسها واستهل البحث فيها عام 1980.كما يناقش الكتاب العلاقة بين أنصار الثقة وأنصار المسئولية في هذا الفرع المعرفي الجديد.

نظرية المعرفة

ــ رواية “القضية” لــ فرانز كافكا

ومن سلسلة “ميراث الترجمة” التي يصدرها المجلس القومي للترجمة، جاء في قائمة الأعلي مبيعا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، رواية “القضية” لــ فرانز كافكا. والتي تعد من أشهر أعمال كافكا، إن لم تكن أشهر أعماله كلها.

رواية “القضية” لــ فرانز كافكا

ــ المدير الفعال

من تأليف بيتر داركر، والكتاب من ترجمة أحمد محمود. في هذا الكتاب، يقدم مؤلفه دليلاً شاملًا لكيفية الوصول إلى المدراء التنفيذيين، من خلال تطوير القدرات، وإتقان بعض الإجراءات والمبادئ.

المدير الفعال

بالإضافة إلي مؤلفات: “أسباب الحرب العالمية الثانية”، من تأليف أندرو ج. كروزير، وترجمة هشام فهمي ــ “بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي”، والكتاب من تأليف مارك سوانسون، وترجمة مجدي جرجس.

أسباب الحرب العالمية الثانية

بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي



يشار إلي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، يعقد فى الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ نفكر نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ويشارك فيها ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، إلى جانب مشاركة وزارات ومؤسسات مصرية .