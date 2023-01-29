الأحد 29 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر «الترجمة عن العربية» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر "الترجمة عن العربية" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في العاشرة من صباح اليوم الأحد، بقاعة المنارة، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتهدي الدورة الثانية لمؤتمر "الترجمة عن العربية .. جسر الحضارة"، إلى روح شيخ المترجمين الدكتور محمد عناني، والذي غادرنا مطلع العام الجاري.

ويقام المؤتمر في دورته الثانية، ضمن محاور البرنامج المهني في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين.

دور الجوائز في دعم الترجمة

وتشارك الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، في فعاليات مؤتمر "الترجمة عن العربية .. جسر الحضارة"، في الجلسة المعنونة بـ"دور الجوائز في دعم الترجمة"، والتي تعقد في الثالثة عصر اليوم الأحد.

يدير الجلسة الناشر شريف بكر، ويشارك فيها كل من المترجمين: سوزان قناوي، سعيد حمدان الطنيجي، منصور الحسيني، الدكتور خالد السيد، و لورا دي بيترو. 

وتعد الترجمة من العربية، جسر حضاري يربط بين الشعوب، وينقل الثقافات المختلفة من أمة إلي أخري، كما أن الترجمة تعد وسيلة للتفاهم المشترك والتواصل بين البشر.

وقد استطاعت اللغة العربية أن تنقل التراث الأوربي القديم من الإغريقية واليونانية، وتقدمه إلي العالم أجمع، حيث تم نقل هذه العلوم من العربية ــ فيما بعد ــ إلي كل لغات العالم، وبهذا حافظت اللغة العربية علي هذه العلوم من الإندثار.
يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ نفكر نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة،  وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ويشارك فيها ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، إلى جانب مشاركة وزارات ومؤسسات مصرية.

افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر الترجمة عن العربية معرض القاهره الدولي للكتاب جسر الحضارة دكتور محمد عناني

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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