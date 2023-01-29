مساعد رئيس حزب المؤتمر: فيلم «نقطة تحول» يدعم قيم التحدى والإصرار

أشاد اللواء سامح لطفي مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية بفيلم “نقطة تحول.. بين الأمل والألم”، الذي يروي قصص بطولات الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ يناير وحتى يونيو يؤكد على أن مصر تعترف بالجميل لكل من حماها وضحى من أجلها واستقرارها.

ولفت لطفي إلى أن هذا الفيلم يؤكد على الدور الوطني والتوعوي والتثقيفي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تبذل دورا كبير في نشر الثقافة والوعي لدى الشعب المصري.

ولفت لطفي إلى أن قصص التحدي والإصرار من قبل المصابين تزرع قيم التحدي والوفاء لكل الأجيال القادمة.

وشدد لطفي على أن الأعمال الوطنية بشكل عام تلقى قبولا لدى المواطن المصري والعربي ونحتاجها بشدة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

من جانبه أشاد أحمد خالد، نائب رئيس حزب المؤتمر لشؤون المتابعة، بفيلم نقطة أمل الذي يجسد بطولات الجيش والشرطة والقضاة والذين ضحوا بأغلى ما يملكون لكي نبقى ونحيا ولكي يستقر هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا الكثير وان نضحي بكل ما نملك في سبيل أمن واستقرار الوطن.

وعرضت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفيلم التسجيلى «نقطة تحول.. بين الأمل والألم»، الذى يروى قصص بطولات مجموعة من مصابى العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر منذ أحداث ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، حيث تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

وتناول الفيلم كيف استطاع هؤلاء الأبطال تحمل الآلام الصعبة التى مروا بها، وأن يحولوا المحنة الكبيرة إلى منحة وأمل، لدرجة جعلت بعضهم يحقق بطولات رياضية رغم الإصابة، والبعض الآخر يعود إلى عمله فى أماكن مختلفة غير قتالية، ليقدموا نموذجًا للتفانى من أجل الوطن.