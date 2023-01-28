محلل سياسى: جميع المحاولات العربية فى تحقيق السلام على أرض فلسطين باءت بالفشل

قال فارس بريزات، المحلل السياسي، إنه لن يكون هناك تغيير جدي وجذري في القضية الفلسطينية، حيث هناك انحياز واضح من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطيني.

محاولات العرب للسلام

وأكد فارس بريزات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المحاولات العربية في تحقيق السلام على أرض فلسطين باءت بالفشل بسبب تمسك الجانب الإسرائيلي بالبقاء على أرض فلسطين.

وحدة فلسطين

وأضاف في حديثه، أن الكثير من الدول العربية لا تقدم مساعدات الآن، حيث أصبحت القضية الفلسطينية غير مهمة للكثير من الدول العربية، ولهذا يجد الجانب الفلسطيني نفسه وحيدًا أمام الجانب الإسرائيلي.