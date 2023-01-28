السبت 28 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة ريدينج بكأس الاتحاد الانجليزى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق ريدينج، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، تايلور مالاسيا.

وسط الملعب: كاسميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

الهجوم: أنتوني إلانجا، فوتر ويجورست، ماركوس راشفورد.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: تومن هيتون، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، ويليامز، فريد، ماينو، بيلستري، إلانجا، جارناتشو.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة، ومواصلة رحلة المنافسة على الألقاب المتاحة للفريق في الموسم الحالي، فيما يحاول فريق ريدينج خطف انتصار مفاجئ والتأهل للدور المقبل من البطولة على حساب أحد المرشحين للحصول على اللقب.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد ريدينج مباراة مانشستر يونايتد وريدينج كاس الاتحاد الانجليزي

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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