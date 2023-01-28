«بين الألم والأمل»| العقيد محمد فرج يروى تفاصيل رحلة علاجه: «أجريت 5 عمليات»

روى العقيد محمد فرج الذي أصيب في مهمة قتالية أثناء مطاردة عناصر إرهابية، تفاصيل رحلة علاجه، قائلًا: "دخلت حوالي أربع أو خمس عمليات، نتج عنها تركيب مفصل صناعي كامل للرجل، حتى أستطيع أن أقف وأمارس مهامي، وأرجع للحياة تاني".

وأضاف العقيد محمد فرج، خلال الفيلم الوثائقي "ما بين الألم والأمل" المذاع عبر فضائية extra news، قعدت في المركز الطبي العالمي للعلاج لمدة سنتين، لافتًاً إلى أن أهم شيء خلال هذين العامين هما الناحيتان المعنوية والنفسية.

وتابع: "أنا نفسيًا بعد كل هذا الصراع، والإصابة الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني وكرمني، وقد تم تكليفي بقيادة مدرسة الصاعقة التي هي مصنع الرجال وعرين الأبطال على مر العصور، وسوف تستمر على مر العصور".

وأكد العقيد محمد فرج أنه حاليًا جاهز لاستكمال مسيرته في منطقة أخرى، معقبًا: "من الممكن ألا أكون جاهزًا لأن أحارب، لكني جاهز بعقلي وفكري أنقل الخبرة للأبطال، والشباب".