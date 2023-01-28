«الوزراء» يكشف موعد إطلاق برنامج الطروحات الحكومية

ربط السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بين برنامج الطروحات الحكومية، وتقرير منظمة ستاندر أند بورز، وهي إحدى منظمات التصنيف الائتماني، التي تؤكد أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة، موضحًا أن تثبيتها التصنيف الائتماني لمصر بمثابة رسالة لمجتمع الأعمال الأجنبي للاستثمار في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن تثبيت منظمة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، يؤكد أنه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها البلاد، فإن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، ويشجع المستثمرين للعودة للاستثمار في البلاد.

وأوضح أن برنامج الطروحات يستهدف توسيع قاعدة الملكية، ويتيح للمواطن المصري شراء أسهم، والمستثمر الأجنبي يستطيع يستثمر في الشركات، لافتا إلى أن هذه الشركات التي يتم طرحها تستفيد من أنماط الإدارة الجديدة، كما أن الهدف أساسي الذي لا يمكن إنكاره، أنها أداة لسد جزء من الفجوة التمويلية.

وأردف: "ننتظر قرار مجلس الوزراء، لتحديد الشركات المطروحة، ونسب الطرح من كل شركة، سواء في البورصة أو على مستثمر استراتيجي"، مؤكدًا أن الطروحات الحكومية ستتم خلال هذا العام، وجزء كبير منها خلال النصف الأول من 2023.