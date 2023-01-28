البابا فرنسيس: الزواج هو «السر العظيم» الذي هو الحب الزوجي والعائلي

استقبل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، اليوم قضاة وموظفي محكمة الروتا الرومانية لمناسبة افتتاح السنة القضائية وللمناسبة وجّه الأب الأقدس كلمة رحّب بها بضيوفه وقال: “أود اليوم أن أشارككم بعض الأفكار حول الزواج، لأن هناك حاجة ماسة في الكنيسة وفي العالم لإعادة اكتشاف معنى وقيمة الاتحاد الزوجي بين الرجل والمرأة والذي تقوم عليه العائلة”.

وتابع البابا فرنسيس قائلاً: "الكنيسة قد نالت من ربها رسالة إعلان البشرى السارة وهي تنير وتعضد هذا "السر العظيم" الذي هو الحب الزوجي والعائلي، يمكن للكنيسة بأكملها أن تُسمّي نفسها عائلة كبيرة، ولاسيما وبشكل خاص من خلال حياة الذين يُكوِّنون كنيسة بيتية تنال وتنقل نور المسيح وإنجيله في المحيط العائلي".

وأضاف: "يعيدنا إنجيل العائلة إلى المخطّط الإلهي لخلق الرجل والمرأة، أي إلى "البداية"، وفقًا لكلمات يسوع: “أَما قَرأتُم أَنَّ الخالِقَ مُنذُ البَدءِ جَعلَهما ذَكَراً وَأُنثى وقال: لِذَلِكَ يَترُكُ الرَّجُلُ أَباهُ وأُمَّه ويَلزَمُ امرَأَتَه ويصيرُ الاثْنانِ جسَداً واحداً، فلا يكونانِ اثنَينِ بعدَ ذلكَ، بل جَسَدٌ واحد. فما جمَعَه الله فلا يُفرِّقنَّه الإِنسان"،وهذا الجسد الواحد يندرج في المخطّط الإلهي للفداء.

يكتب القديس بولس: "إِنَّ هذا السِّرَّ لَعَظيم، وإِنِّي أَقولُ هذا في أَمرِ المسيحِ والكَنيسة".

وقال البابا إن الزواج بحسب الوحي المسيحي ليس احتفالًا أو حدثًا اجتماعيًا أو إجراءً شكليًا؛ كما أنّه ليس مجرّد مثالًا مجردًا: إنه واقع بتناسق دقيق، وليس مجرد شكل من أشكال الإشباع العاطفي التي يمكنها أن تتشكل بأية طريقة وأن تتعدّل وفقًا لحساسية كلِّ فرد"،يمكننا أن نسأل أنفسنا: كيف يمكن لمثل هذا الاتحاد الآسر أن يتمَّ بين رجل وامرأة، اتحاد أمين وللأبد تولد منه عائلة جديدة؟ كيف يكون هذا الأمر ممكنًا في ظل المحدودية والهشاشة البشريّة؟ من المناسب أن نطرح هذه الأسئلة على أنفسنا وأن نسمح لواقع الزواج أن يُدهشنا.

تابع: “يقول يعطينا يسوع إجابة بسيطة وعميقة في الوقت عينه: ”ما جمَعَه الله فلا يُفرِّقنَّه الإِنسان"، "الله نفسه هو صانع الزواج"، كما يؤكد المجمع الفاتيكاني الثاني، ويمكننا أن نفهم ذلك بالإشارة إلى كل اتحاد زوجي بمفرده. في الواقع، يمنح الزوجان الحياة لاتحادهما، بموافقة حرة، لكن الروح القدس وحده هو الذي يملك القوة لكي يجعل من رجل وامرأة حياةً واحدة".

وأضاف الأب الأقدس يقول قد تبدو هذه الرؤية الجميلة يوتوبيا، بقدر ما يبدو أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الضعف البشري، وتقلب الحب البشري وعدم ثباته. غالبًا ما يُنظر إلى عدم انحلال الزواج كنموذج مثالي، وقد تسود الذهنيّة والعقلية التي بحسبها يستمر الزواج ما دام هناك حب، لكن أي نوع من الحب هذا؟ هنا أيضًا غالبًا ما يكون هناك جهل للحب الزوجي الحقيقي، فيتمُّ اختزاله إلى المستوى العاطفي أو إلى مجرد إشباع أناني. لكنَّ الحب الزوجي لا ينفصل عن الزواج نفسه، حيث يلتقي الحب البشري، الهش والمحدود، بالحب الإلهي، الأمين والرحيم على الدوام.

وختم البابا فرنسيس كلمته قائلاً: "أيها الإخوة الأعزاء، لنغذي فينا على الدوام روح الامتنان وعرفان الجميل لله على عطاياه؛ وسنكون هكذا قادرين أيضًا على مساعدة الآخرين لكي يغذّوه في مختلف مواقف حياتهم. لتنل لنا ذلك العذراء مريم الأمينة وأم النعمة الإلهية، استمطر مواهب الروح القدس على خدمتكم لحقيقة الزواج. أبارككم من كلِّ قلبي وأسألكم من فضلكم أن تصلّوا من أجلي".