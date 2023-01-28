السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبى بين برشلونة وجيرونا فى الليجا

برشلونة وفياريال
برشلونة وفياريال

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين برشلونة ونظيره جيرونا، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم السبت بإطار مباريات الجولة الـ 19 بالدوري الإسباني.

البارسا استحوذ على مجريات اللعب في الشوط الأول حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 66% مقابل 34% لجيرونا.

وسيقود الثلاثي، أنسو فاتي، والفرنسي عثمان ديمبلي، والبرازيلي رافينيا، هجوم "بارسا"، في لقاء اليوم.

ويغيب عن تشكيل الفريق الكاتالوني، في مباراة جيرونا، كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب فيران توريس بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: ماركوس ألونسو، إريك جارسيا، أراوخو، كوندي.

وسط الملعب: جافي، بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، أنسو فاتي، رافينينا.

ويحتل برشلونة، صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط، عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني. بينما يحتل جيرونا، المركز الثاني عشر، برصيد 21 نقطة.

برشلونة جيرونا لدوري الإسباني البارسا فاتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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