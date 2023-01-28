«القومى للمرأة» يناقش دور المرأة فى بناء الوعى الثقافى والأخلاقى

خلال مشاركته بمعرض القاهرة للكتاب..

نظم المجلس القومى للمرأة، ندوة للدكتور سعد الدين هلالى عضو المجلس وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بعنوان "دور المرأة في بناء الوعى الثقافي والأخلاقي"، وقام بإدارة الحوار الإعلامى أحمد سالم، وذلك ضمن مشاركة المجلس فى فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 الذي يقام هذا العام تحت شعار "معًا: نقرأ... نفكر... نبدع" في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وأشاد الدكتور سعد الدين هلالي بجهود المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى لتمكين المرأة بجميع المجالات واهتمامه بتنوير المرأة وتثقيفها عبر العديد من الأنشطة والفعاليات، مؤكدًا حرص المجلس وسعيه الدائم لتحقيق الأمان الاقتصادى للمرأة وتوفير فرص العمل لها، مما ينعكس على الأسرة بأكملها، وعلى المجتمع .

كما أكد الدكتور سعد الدين هلالي أنه على الأجيال الحالية تقدير جميع جهود القيادة السياسية لتعظيم مكانة المرأة سواء في الخطابات المباشرة أو عبر الدراما ، مؤكدًا أن أهمية إعادة النظر في كثير من المفاهيم التي تسهم في التقليل من مكانة المرأة مثل القوامة والولاية وحق الشهادة، وشدد على أهمية تأمين حقوق المرأة الاقتصادية، فقيامها بأعمال المنزل وتربية الأطفال تعد وظيفة تستحق عليها معاشًا حال الطلاق أو وفاة الزوج، ولفت إلى أن الخلع يعد أحد الحقوق التى حرمت منها المرأة والذى كفلها الإسلام لها منذ أكثر من ١٥٠٠ عام ، ولكنه لم يشرع ويضف فى القانون إلا منذ ٢٣ عامًا فقط، وعلاوة على بعض الحقوق الأخرى مثل حق الكد والسعاية.

وأضاف أن حق السعاية عرف بأنه حق المرأة التي تدعم الزوج في حياتهما المستقرة، فكما تشاركه عاطفيًا تشاركه في المحفظة الزوجية، موضحًا أن الرزق المكتسب بعد الزواج لكل منهما يكون ملكًا للزوجين والأولاد، وأضاف أن الرزق الذي يشاركه الزوجان هو الرزق الذي يأتي على سبيل الاعتياد مثل المرتبات، وليس الندرة مثل الميراث والهبات، مؤكدًا أن الرزق في هذه الحالات يعود على جميع أفراد الأسرة، وأكد أن «حق الكد والسعاية» يشمل المشاركة المادية والمعنوية للزوجة، وأوضح أن الفقهاء في حاجة إلى دراسة الأمر مرارًا من جميع النواحي.

تضمنت الندوة مجموعة من المداخلات مع الحضور التى دارت حول جوانب التأمين الاقتصادى للمرأة وحق الكد والسعاية.