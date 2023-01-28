السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء أسرة شاب لقى مصرعه من أعلى عقار فى السلام

جريدة الدستور

أمرت نيابة السلام باستدعاء أسرة شاب لقى مصرعه من أعلى عقار سكنى لسماع أقوالهم، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ولقي شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته بأحد العقارات السكنية فى مدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة السلام إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها شاب مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة وتوفى أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة السلام مدينة السلام

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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